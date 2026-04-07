Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

До теми Україну засипає снігом: аномальна негода накрила північ і захід

Який прогноз погоди в Україні на 8 квітня?

Буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0...-3); вдень +4...+9. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0...-3.

Незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків,
– пояснили в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде в Києві 8 квітня?

Також хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3); вдень +4...+9; у Києві вночі +1...+3; вдень +6...+8.

Погода в обласних центрах

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +6...+8
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +7...+9
  • Полтава +6...+8
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +8...+10
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +9...+11
  • Харків +6...+8


Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / Укргідрометцентр

В Україні відчутно холоднішає

  • У Києві кілька днів поспіль ішов град. А з 7 по 9 квітня в Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі.

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу назвав такі коливання температури нормальними. Адже весна – це все ж перехідний сезон.