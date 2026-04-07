Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який прогноз погоди в Україні на 8 квітня?

Буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0...-3); вдень +4...+9. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0...-3.

Незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде в Києві 8 квітня?

Також хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3); вдень +4...+9; у Києві вночі +1...+3; вдень +6...+8.

Погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +6...+8

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +8...+10

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +6...+8

Суми +7...+9

Полтава +6...+8

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +8...+10

Луганськ +9...+11

Харків +6...+8



Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / Укргідрометцентр

В Україні відчутно холоднішає