Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Який прогноз погоди в Україні на 8 квітня?
Буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6 градусів (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0...-3); вдень +4...+9. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0...-3.
Незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Яка погода буде в Києві 8 квітня?
Також хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3); вдень +4...+9; у Києві вночі +1...+3; вдень +6...+8.
Погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +6...+8
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +6...+8
- Суми +7...+9
- Полтава +6...+8
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +9...+11
- Харків +6...+8
Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / Укргідрометцентр
В Україні відчутно холоднішає
У Києві кілька днів поспіль ішов град. А з 7 по 9 квітня в Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу назвав такі коливання температури нормальними. Адже весна – це все ж перехідний сезон.