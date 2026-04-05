Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Дивіться також Заморозки повертаються в Україну: синоптик розповів, коли чекати холоду
Чи може температура у квітні сильно коливатися?
За словами синоптика, весна загалом є перехідним сезоном між зимою та літом. Березень та квітень є мінливим місяцями, здебільшого ситуація стабілізується вже у травні.
Абсолютні мінімуми в Україні у квітні бували і на рівні 6 – 16 градусів морозу, а у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями локально могли бути зниження і до 22 градусів морозу.
Це такі прояви нашої погоди та нашого клімату загалом. Тому у квітні можуть подекуди бути різні значення температури – як і до +33, так і до -22 градусів,
– пояснив Семиліт.
Якою буде погода на Великдень?
На Великодні свята в Україні можливі опади та нічні заморозки до 0 – 3 градусів морозу. Денні температури в період з 8 по 12 квітня будуть прохолодними.
У південних областях буде тепліше – від 7 до 13 градусів тепла.