Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.
Может ли температура в апреле сильно колебаться?
По словам синоптика, весна в целом является переходным сезоном между зимой и летом. Март и апрель являются изменчивым месяцами, основном ситуация стабилизируется уже в мае.
Абсолютные минимумы в Украине в апреле бывали и на уровне 6 – 16 градусов мороза, а в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами локально могли быть снижения и до 22 градусов мороза.
Это такие проявления нашей погоды и нашего климата в целом. Поэтому в апреле могут иногда быть разные значения температуры – как и до +33, так и до -22 градусов,
– объяснил Семилит.
Какой будет погода на Пасху?
На Пасхальные праздники в Украине возможны осадки и ночные заморозки до 0 – 3 градусов мороза. Дневные температуры в период с 8 по 12 апреля будут прохладными.
В южных областях будет теплее – от 7 до 13 градусов тепла.