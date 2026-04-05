Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какой погода будет на Пасху?

Иван Семилит, ссылаясь на ориентировочный прогноз Укргидрометцентра, отметил, что на Пасхальные праздники в Украине местами возможны осадки и снижение температур ночью вплоть до заморозков в пределах от 0 до 3 градусов мороза.

По словам специалиста, наиболее комфортными условия в соответствующий период будут в южной части, там в течение ночи не ожидается снижений ниже 0 градусов, и температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.

Несмотря на это, он уточнил, что в целом и дневные температуры в период с 8 по 12 апреля будут прохладными, и в большинстве регионов будут колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в южных областях теплее – от 7 до 13 градусов тепла.

