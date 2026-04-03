Температурные значения будут в пределах нормы, а иногда даже выше. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 4 апреля

В западных областях в ночные и утренние часы местами будет возникать туман. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, зато в дневное время ожидается повышение до +12...+17 градусов.

В северных областях погода будет без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы будет в диапазоне +4...+9 градусов, в течение дня столбики термометров также вырастут и составят +12...+17 градусов.

В центральных областях местами возможны кратковременные дожди, также возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, днем в этой части прогнозируют +14...+19 градусов.

В южных областях и Крыму местами будут дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет +6...+11 градусов, днем составит +14...+19 градусов, у побережья ожидаются значения в пределах +9...+14 градусов.

В восточных областях только в дневное время возможны кратковременные дожди, местами они будут с грозой. В течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, днем пригреет до +15...+20 градусов.

Воскресенье, 5 апреля

В западных регионах прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит в диапазоне +1...+6 градусов, в течение дня прогнозируют +14...+19 градусов.

В северных регионах также будет преобладать погода без осадков, но днем возможны порывы, скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, а днем ожидается +10...+15 градусов.

В центральных областях будет облачно, однако также без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует +13...+18 градусов.

В южных областях ожидается теплая погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, а днем составит +15...+20 градусов, на побережье морей предусматривают +10...+15 градусов.

В восточных областях также в основном будет погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне +5...+10 градусов, а уже в дневное время в этой части пригреет до +12...+17 градусов.

Какой будет погода в дальнейшем?