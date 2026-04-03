Температурні значення будуть в межах норми, а подекуди навіть вищими. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 4 квітня

У західних областях у нічні та ранкові години подекуди виникатиме туман. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в межах -1…+4 градусів, натомість у денний час очікується підвищення до +12…+17 градусів.

У північних областях погода буде без істотних опадів. Температура повітря у нічні години буде в діапазоні +4...+9 градусів, впродовж дня стовпчики термометрів також зростуть і становитимуть +12...+17 градусів.

У центральних областях подекуди можливі короткочасні дощі, також можливі грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 градусів, удень у цій частині прогнозують +14…+19 градусів.

У південних областях та Криму подекуди будуть дощі та грози. Температура повітря вночі буде +6…+11 градусів, удень становитиме +14…+19 градусів, біля узбережжя очікуються значення в межах +9…+14 градусів.

У східних областях лише у денний час можливі короткочасні дощі, місцями вони будуть з грозою. Протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів, вдень пригріє до +15…+20 градусів.

Неділя, 5 квітня

У західних регіонах прогнозують малохмарну погоду без опадів, уночі та вранці можливий туман. Температура повітря уночі становитиме в діапазоні +1…+6 градусів, протягом дня прогнозують +14…+19 градусів.

У північних регіонах також переважатиме погода без опадів, але вдень можливі пориви, швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, а вдень очікується +10…+15 градусів.

У центральних областях буде хмарно, проте також без істотних опадів. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +3…+8 градусів, протягом дня синоптик прогнозує +13…+18 градусів.

У південних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, а вдень становитиме +15…+20 градусів, на узбережжі морів передбачають +10…+15 градусів.

У східних областях також здебільшого буде погода без опадів. Температура повітря у нічні години коливатиметься в діапазоні +5…+10 градусів, а вже в денний час у цій частині пригріє до +12…+17 градусів.

Якою буде погода надалі?