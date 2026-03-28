Такую информацию сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для РБК-Украина. Он также отметил, что метеорологическая весна в Украине началась еще в начале марта.

Как изменится погода в начале апреля?

Синоптик отметил, что накануне Пасхи на территории Украины уже традиционно наблюдается похолодание, и этот год не станет исключением, поскольку прохладные тенденции будут сохраняться и на Вербной неделе.

По его словам, после снежной и прохладной зимы в начале марта еще был снежный покров, полное таяние которого произошло лишь в конце месяца. Но пока погоду формирует теплый воздух из южных широт.

Пока среднесуточные показатели ожидаются от 10 до 11 градусов тепла, что соответствует второй половине апреля. В дальнейшем в этом месяце будет преобладать контрастная погода, постепенного нарастания тепла пока не будет.

Важно помнить, что весна – это переходный сезон от зимнего холода к летнему теплу, поэтому температурные "качели" и арктические вторжения вполне естественны, это как раз и подчеркивает изменчивый характер весенней погоды,

– сказал он.

Виталий Постригань объяснил, что в атмосфере в основном будут господствовать циклоны, из-за чего стабильно теплой и сухой погоды в ближайшее время не ожидается. Все будет зависеть от траектории и скорости движения барических образований.

"Для примера, в апреле 2025 года температурный фон колебался от летнего тепла, до зимней стужи, жестких и длительных поздних заморозков", – объяснил начальник Черкасского гидрометеорологического центра.

Он добавил, что сейчас ведущие мировые прогностические центры ожидают активизации южных циклонов в первой декаде апреля, что может вызвать дождь или кратковременное возвращение зимних осадков, то есть снега.

"Однако, говорить о залегании снежного покрова и возвращении зимы не стоит", – заметил он.

