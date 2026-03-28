Такую информацию сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для РБК-Украина. Он также отметил, что метеорологическая весна в Украине началась еще в начале марта.
Как изменится погода в начале апреля?
Синоптик отметил, что накануне Пасхи на территории Украины уже традиционно наблюдается похолодание, и этот год не станет исключением, поскольку прохладные тенденции будут сохраняться и на Вербной неделе.
По его словам, после снежной и прохладной зимы в начале марта еще был снежный покров, полное таяние которого произошло лишь в конце месяца. Но пока погоду формирует теплый воздух из южных широт.
Пока среднесуточные показатели ожидаются от 10 до 11 градусов тепла, что соответствует второй половине апреля. В дальнейшем в этом месяце будет преобладать контрастная погода, постепенного нарастания тепла пока не будет.
Важно помнить, что весна – это переходный сезон от зимнего холода к летнему теплу, поэтому температурные "качели" и арктические вторжения вполне естественны, это как раз и подчеркивает изменчивый характер весенней погоды,
– сказал он.
Виталий Постригань объяснил, что в атмосфере в основном будут господствовать циклоны, из-за чего стабильно теплой и сухой погоды в ближайшее время не ожидается. Все будет зависеть от траектории и скорости движения барических образований.
"Для примера, в апреле 2025 года температурный фон колебался от летнего тепла, до зимней стужи, жестких и длительных поздних заморозков", – объяснил начальник Черкасского гидрометеорологического центра.
Он добавил, что сейчас ведущие мировые прогностические центры ожидают активизации южных циклонов в первой декаде апреля, что может вызвать дождь или кратковременное возвращение зимних осадков, то есть снега.
"Однако, говорить о залегании снежного покрова и возвращении зимы не стоит", – заметил он.
Какой будет погода вскоре?
На выходных в Украине сохранится аномально теплая для текущего сезона погода. Кое-где пройдут дожди, местами – интенсивные, однако в целом погодные условия будут оставаться спокойными и без опасных явлений.
Но солнечная антициклональная погода на территории Украины подходит к концу, а атмосфера становится все более динамичной. Поэтому с началом апреля комфортные условия заменит незначительное похолодание и более переменчивая погода.
Но еще до 29 марта погода в основном не претерпит значительных изменений, столбики термометров будут оставаться примерно такими же. Впрочем, дальнейшем есть тенденции к ощутимому, однако не критическому, снижению температур.