Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также До +18, но местами с дождями и сильным ветром: погода 28 марта

Какие температуры и условия будут на выходных?

Суббота, 28 марта

В западных областях ночью возможны дожди и туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, а в дневное время она составит +13...+18 градусов, одновременно в Карпатах будет +5...+10 градусов.

В северных областях местами пройдут незначительные кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха будет +1...+6 градусов, в течение дня столбики термометров будут показывать в диапазоне +8...+13 градусов.

В центральных областях будет облачно с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в течение ночи составит +2...+7 градусов, в дневные часы она будет в диапазоне +11...+16 градусов.

В южных областях существенных осадков не будет, только на юге Одесской области возможны незначительные дожди. Ночью температура воздуха будет +6...+11 градусов, днем – +13...+18 градусов, вдоль побережья морей – +8...+13 градусов.

В восточных областях также сохранится облачная погода без существенных осадков, местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы будет +2...+7 градусов, а днем будет колебаться в пределах +12...+17 градусов.

Воскресенье, 29 марта

В западных регионах местами пройдет незначительный дождь, в Карпатах и на Прикарпатье он будет умеренным. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в течение дня прогнозируют +9...+14 градусов.

В северных регионах также сохранится погода без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в дневное время ожидаются показатели в диапазоне +10...+15 градусов.

В центральных регионах погода также не будет сопровождаться существенными осадками. В течение ночи температура воздуха составит +3...+8 градусов, днем в этой части страны пригреет до +13...+18 градусов.

В южных регионах и Крыму будут незначительные дожди, в Одесской области – сильные. Температура воздуха ночью будет +6...+11 градусов, днем ожидается +13...+18 градусов, вдоль побережья морей будет прохладнее – +8...+13 градусов.

В восточных регионах погода тоже будет в основном теплой и без ощутимых осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в дневные часы показатели будут до +12...+17 градусов.

Как изменится погода вскоре?