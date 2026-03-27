Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також До +18, але подекуди з дощами та сильним вітром: погода 28 березня

Які температури і умови будуть на вихідних?

Субота, 28 березня

У західних областях уночі можливі дощі і туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +1...+6 градусів, а у денний час вона становитиме +13...+18 градусів, водночас у Карпатах буде +5...+10 градусів.

У північних областях подекуди пройдуть незначні короткочасні дощі. У нічні години температура повітря буде +1...+6 градусів, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть у діапазоні +8...+13 градусів.

У центральних областях буде хмарно з проясненнями, проте істотних опадів не прогнозують. Температура повітря впродовж ночі становитиме +2…+7 градусів, у денні години вона буде в діапазоні +11…+16 градусів.

У південних областях істотних опадів не буде, лише на півдні Одеської області можливі незначні дощі. Вночі температура повітря буде +6…+11 градусів, удень – +13…+18 градусів, вздовж узбережжя морів – +8…+13 градусів.

У східних областях також утримається хмарна погода без істотних опадів, місцями можливий слабкий туман. Температура повітря у нічні години буде +2…+7 градусів, а вдень коливатиметься в межах +12…+17 градусів.

Неділя, 29 березня

У західних регіонах подекуди пройде незначний дощ, у Карпатах і на Прикарпатті він буде помірним. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, протягом дня прогнозують +9…+14 градусів.

У північних регіонах також утримається погода без істотних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у денний час очікуються показники в діапазоні +10…+15 градусів.

У центральних регіонах погода також не супроводжуватиметься істотними опадами. Впродовж ночі температура повітря становитиме +3…+8 градусів, удень у цій частині країни пригріє до +13…+18 градусів.

У південних регіонах і Криму будуть незначні дощі, на Одещині – сильні. Температура повітря вночі буде +6…+11 градусів, удень очікується +13…+18 градусів, вздовж узбережжя морів буде прохолодніше – +8…+13 градусів.

У східних регіонах погода теж буде здебільшого теплою та без відчутних опадів. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у денні години показники будуть до +12…+17 градусів.

Як зміниться погода невдовзі?