Про це повідомив Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 березня?
На небі цього дня буде хмарно з проясненнями.
На більшості території опадів не прогнозується, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень буде невеликий дощ.
Зверніть увагу! На сході та південному сході країни вночі та вранці буде туман.
Вітер цього дня буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а в Карпатах вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі термометри показуватимуть +2 – +7, а вдень +13 – +18. Прохолоднішим день буде у Карпатах, де очікується +4 – +9.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +13...+15.
Прогноз погоди на 28 березня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Синоптик Віталій Постригань попередив, що невдовзі в Україні зміниться характер погоди. Зокрема, у прогнозах з'являться дощі.
А представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що зниження температур на кілька градусів очікується після 29 березня.
Середньомісячна температура в квітні очікується в межах +8 – +11, у Карпатах +5 – +7 градусів, що відповідає кліматичній нормі. Тим часом місячна кількість опадів прогнозується на рівні 30 – 50 міліметрів, у Карпатах 60 – 90 міліметрів, що становить 80 – 120% від норми.