Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода 28 березня?

На небі цього дня буде хмарно з проясненнями.

На більшості території опадів не прогнозується, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень буде невеликий дощ.

Зверніть увагу! На сході та південному сході країни вночі та вранці буде туман.

Вітер цього дня буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а в Карпатах вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +2 – +7, а вдень +13 – +18. Прохолоднішим день буде у Карпатах, де очікується +4 – +9.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +15...+17;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +16...+18;

Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 28 березня / Карта Укргідрометцентру

