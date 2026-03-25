Такі зміни очікуються вже з четверга, 26 березня. Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Як зміниться погода наприкінці березня?

Синоптик повідомив, що, за даними міжнародних синоптичних моделей, з 26 по 30 березня посилиться адвекція теплого вологого повітря з Чорного моря. Замість сонця прийде хмарність, у прогнозах нарешті з’являться дощі.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у денний час очікуються підвищення від 14 до 19 градусів тепла. Водночас середньодобові показники раптово підвищаться до 11 градусів тепла.

Це вже значення другої половини квітня, що дозволятиме значно економити на опаленні приміщень. Проте, повернення холоднечі на початку квітня стримуватиме завершення опалювального періоду,

– зауважив фахівець.

З його словами, весняна погода залишається нестійкою, і періоди потепління змінюватимуться новими хвилями похолодання. У зв'язку з такими коливаннями особливої уваги потребуватимуть заклади соціальної сфери.

Які прогнози давали на найближчі дні?