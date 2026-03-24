Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для NV.
Коли і як підвищиться температура в Україні?
Синоптикиня пояснила, що з 26 березня нічні температури вже не будуть нижче 0 градусів, і становитимуть в межах від 1 до 7 градусів тепла, а у денні години у більшості областей буде підвищення від 13 до 19 градусів тепла.
Найкомфортніші, найтепліші дні будуть з 26-го по 29-те березня,
– зазначила вона.
Але вже з наступного тижня, за її словами, погода в Україні, ймовірно, частково погіршиться, і наприкінці березня та на початку квітня відбудеться зниження температур, також можливе посилення хмарності та опадів.
Ба більше, як зауважила представниця Укргідрометцентру, в Україні навіть може утворитися локальний циклон. Попри такі зміни, нічні температури не знижуватимуться знову, оскільки хмари затримуватимуть тепло вночі.
Що прогнозували фахівці на цей тиждень?
Синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що на початку тижня в Україні пануватиме малохмарна погода без опадів, але з середини тижня очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу та нестійкі температури.
До слова, він також повідомляв, що незабаром морози відійдуть з території України. Надалі, за його словами, цього тижня температурні показники перевищуватимуть позначку 0 градусів у нічні та денні години.
Водночас синоптик Віталій Постригань теж попереджав, що з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть принести опади у різних фазах, тобто у вигляді дощу або знову ж таки мокрого снігу.