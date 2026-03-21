Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.
Коли може побільшати опадів?
За словами фахівця, замість уже звичного для нас у березні сонячного та теплого характеру погоди останніми днями в Україну надійшло холодне нестійне повітря, і незабаром кількість опадів може збільшитися.
Віталій Постригань повідомив, що за даними низки прогностичних моделей, з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, зокрема й мокрий сніг.
А ми пам’ятаємо, що березень у наших широтах такий і нинішні синпроцеси (синоптичні процеси – 24 Канал) тому сприяють,
– написав він.
До слова, також зазначимо, що до цього моменту, за даними Укргідрометцентру у південній частині України можуть випасти незначні дощі. Ба більше, також можливі опади у вигляді мокрого снігу на території Карпат.
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Як зміниться погода найближчими днями?
Загальний характер синоптичних умов до кінця березня очікується у межах середньої багаторічної норми. Водночас встановлення температурних рекордів або повернення небезпечних явищ є малоймовірним.
Ще цими вихідними в Україні переважатиме суха погода під впливом малорухомого антициклону. Температурні показники здебільшого залишатимуться вище 0 градусів, вночі місцями можливі слабкі заморозки.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначала, що температурні показники в Україні наприкінці поточного тижня можуть дещо змінитися у бік підвищення. Попри це, сильних змін очікувати не варто.