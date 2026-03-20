Водночас у ці дні переважно буде хмарно з проясненнями. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода на вихідних?

Субота, 21 березня

У західних областях місцями можливий слабкий туман і дощ, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градусів, вдень буде +7…+12 градусів, у Карпатах знизиться до 0…+5 градусів.

У північних областях погода буде без істотних опадів. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -1…+4 градусів, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +4…+9 градусів.

У центральних областях опадів впродовж цієї доби не передбачають. Там температура повітря буде дещо вищою і становитиме +1...+6 градусів у нічний час, у денні години вона буде в межах +7...+12 градусів.

У південних областях та у Криму також минеться без опадів, але можливий поривчастий вітер. Температура повітря уночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у денні години буде підвищення до +8…+13 градусів.

У східних областях також утримається погода без опадів, але також можливі пориви вітру до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах +1...+6 градусів, удень вона становитиме +6...+11 градусів.

Неділя, 22 березня

У західних регіонах опадів не буде, лише у Карпатах можливий незначний мокрий сніг. У нічні години температура повітря знизиться до -3…+2 градусів, удень буде +7…+12 градусів, у Карпатах без змін – 0…+5 градусів.

У північних регіонах також ще затримається суха погода. Температурні показники у нічний час коливатиметься в межах -3…+2 градусів, протягом дня значного підвищення не буде, прогнозують +4…+9 градусів.

У центральних регіонах теж прогнозують погоду без опадів. У нічні години температура повітря становитиме в діапазоні -1...+4 градусів, впродовж денного часу повітря прогріється до +7...+12 градусів.

У південних регіонах та у Криму подекуди очікуються опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень вона становитиме +7…+12 градусів.

У східних областях погода також не зазнає відчутних змін, опадів у цій частині не прогнозують. У нічні години температура повітря буде в діапазоні -1...+4 градусів, у денний час буде підвищення до +7...+12 градусів.

