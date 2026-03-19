Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології у коментарі 24 Каналу.

Чи буде погіршення погоди?

За даними синоптиків, різких змін погодних умов у найближчі 5 днів не буде. Фахівці пояснили, що після двотижневого періоду сонячної та теплої погоди, яка була з пов'язана з антициклоном, її характер змінився на циклонічним.

І те, що сніг випав, не є аномалією для нас, ми це передбачали. Тобто надалі ще може бути таке, навіть до початку квітня. За кліматологією, сніговий покрив сходить у середині квітня,

– пояснили у пресслужбі.

Температура повітря в області у найближчі 5 діб становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у нічні години, вдень показники коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат буде прохолодніше.

Там стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів морозу вночі та від 1 до 6 градусів тепла у денний час. Опади очікується у вигляді незначного дощу, водночас у гірських районах місцями можливий невеликий мокрий сніг.

За словами фахівців, вже з понеділка, згідно з попередніми даними, очікується незначне підвищення температурних показників та фактично припинення опадів, проте температур до 20 градусів тепла не буде.

Як зміниться погода з початком нового тижня?

З понеділка температура повітря у нічні та денні години підвищиться. Попередньо, уночі будуть коливання в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень у регіоні пригріє до 15 градусів тепла.

У високогір'ї Карпат протягом дня очікується від 2 до 7 градусів тепла. У гідрометцентрі наголосили, що найближчим часом повторних випадків з такими обсягами снігу, як це сталося вночі 19 березня, не буде.

Зазначили, що подекуди ще можливі опади у вигляді незначного мокрого снігу, проте "катастрофічної ситуації не буде".

Що цьому передувало?