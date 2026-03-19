Відео із негодою у гірськолижному курорті поширили місцеві телеграм-канали.
Який вигляд мав засніжений Буковель у березні?
Користувачі у мережі ділилися відео, як Буковель перетворився на засніжену казку. Погода на курорті абсолютно не нагадувала березень, а радше січневу чи лютневу.
Буковель 19 березня опинився у снігу: дивіться відео
Водночас така погода дуже гарна для любителів катання на лижах. Тому люди, які приїхала на курорт відпочити та позайматися спортом, не втрачають нагоди, сідають на підіймачі та їдуть спускатися з гір.
Заметіль у Буковелі: дивіться відео
Також опинилися під снігом і дерева у Буковелі.
Казкова погода у Буковелі: дивіться відео
Загалом по Україні у четвер, 19 березня, спостерігають різке похолодання з тенденцією до зниження температури.
Як довго будуть в Україні похолодання та подекуди сніг?
Зранку 19 березня на горі Піп Іван запанувала зима з непростими погодними умовами. Гори вкрилися снігом, а температура впала до -8 градусів.
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила у коментарі 24 Каналу, що синоптики не прогнозують серйозного снігу в Україні найближчим часом. Попри це, можливі незначні дощі з мокрим снігом у деяких регіонах.
Птуха також наголосила, що вже з 21 березня температура повітря знову становитиме від 6 до 12 градусів тепла. За словами синоптикині, на початку березня на заході України були встановлені температурні рекорди, але тепер показники повертаються до кліматичної норми.