Про це повідомили в ДСНС.
Що відомо про сніг на Закарпатті?
Станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван хмарно, продовжується снігопад та видимість значно обмежена.
За даними ДСНС, південно-східний вітер на вершині сягає 12 метрів за секунду, а температура повітря опустилась до -8 градусів.
Рятувальники закликають туристів утриматись від походів у високогір'я через складні погодні умови та підвищену небезпеку.
Що відомо про погоду в Україні найближчим часом?
В Україні найближчим часом не очікується інтенсивних снігопадів і формування снігового покриву, повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Лише 20 – 21 березня в окремих регіонах, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті, можливі незначні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Тоді як в інших областях утримається плюсова температура без суттєвих опадів.
Цього тижня в Україні зберігатиметься незначне похолодання, однак уже з 21 березня температура почне поступово підвищуватися до +6…+12°C.
Такі показники відповідають кліматичній нормі після аномально теплого початку березня, коли в окремих регіонах фіксували температурні рекорди.