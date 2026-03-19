Водночас точний прогноз поки що залишається невизначеним. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю для NV.

Якою буде погода влітку 2026 року?

В Україні літо 2026 року може бути теплішим, ніж зазвичай, однак підстав говорити про стабільну аномальну спеку наразі немає.

За її словами, одним із ключових факторів, який може вплинути на погоду, є кліматичне явище Ель-Ніньйо – періодичне підвищення температури води в Тихому океані. Воно супроводжується змінами вітрів, атмосферного тиску та режиму опадів і часто асоціюється зі спекотнішими періодами на планеті.

Водночас синоптикиня наголошує, що прямого зв’язку між Ель-Ніньйо та погодою саме в Україні немає. Ймовірність розвитку цього явища наразі оцінюється приблизно у 40%, тому робити остаточні висновки про характер літа ще рано.

По-перше, ймовірність сценарію, за якого розвиватиметься Ель-Ніньйо, поки складає 40%. А по-друге, прямої кореляції саме з погодою в Україні немає. Якщо говорити загалом про процеси на Землі, то зазвичай є певний баланс. Наприклад, цьогорічний січень у світі був на п’ятому місці за кількістю тепла за історію спостережень, тоді як у нас, в Україні, – навпаки, був дуже холодним, як, власне, і лютий,

– додала експертка.

Таким чином, літо 2026 може бути як теплішим за норму, так і близьким до середніх показників. Остаточні прогнози стануть більш точними ближче до сезону.

