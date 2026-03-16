Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

За словами синоптика, найближчими днями температура повітря буда від 5 до 10 градусів тепла вдень та від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу у нічні години, зокрема у Черкаській області. Можливе посилення хмарності.

Вже у п'ятницю, 20 березня, згідно з прогнозом фахівця, повернеться північний антициклон, який призведе до зменшення хмарності, денні показники можуть зрости орієнтовно на 1 – 2 градусів, істотних опадів не буде.

Посилаючись на дані міжнародних прогностичних моделей, Віталій Постригань каже, що найближчі вихідні 21 – 22 березня будуть сонячними, сухими та помірно теплими, після чого можливе часткове підвищення температур.

На більш інтенсивну порцію весняного тепла можна розраховувати після 23 березня,

– написав він.

Зауважимо, фахівець також зазначив, що 20 березня розпочнеться астрономічна весна, коли відбудеться весняне рівнодення – момент, коли Сонце перетинає небесний екватор, а тривалість дня і ночі стає майже однаковою.

