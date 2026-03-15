Попри це, утворення снігового покриву не буде через плюсові температури, за винятком високогір'я Карпат. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода у будні?

У понеділок, 16 березня, у східних областях можливі незначні дощі. Уночі температура повітря буде -2…+3 градусів, у південних областях вона становитиме +2…+7 градусів, удень прогнозують +8…+13 градусів.

У вівторок, 17 березня, у західних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вони будуть з мокрим снігом. У нічні та ранкові години можливе виникнення туману.

Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -2…+3 градусів, протягом дня очікується +7…+12 градусів, у північно-східній частині, а також на крайньому заході синоптик прогнозує +2…+7 градусів.

У середу, 18 березня, можливий дощ та мряка, у північних і західних регіонах – дощ із мокрим снігом. Температура вночі буде -2...+3 градусів, удень +5...+10 градусів, у південно-західних регіонах – +7...+12 градусів.

У четвер, 19 березня, згідно з прогнозом, у північних і західних областях будуть незначний мокрий сніг і дощ. У Криму та Приазов'ї подекуди можливе посилення вітру, зі швидкістю від 15 до 17 метрів за секунду.

Температура повітря уночі становитиме -3...+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в діапазоні +5...+10 градусів, водночас у Приазов'ї та на Закарпатті прогнозують підвищення до +11...+14 градусів.

У п'ятницю, 20 березня, у західних та північних областях буде незначний мокрий сніг та дощ. Температура вночі буде -3...+2 градусів, вдень – +5...+10 градусів, у Приазов'ї та на Закарпатті пригріє до +11...+13 градусів.

Як зміниться погода наприкінці тижня?

У суботу, 21 березня, у південно-східній частині буде незначний дощ, а місцями – туман. Температура повітря вночі буде -2…+3 градусів, удень прогнозують +5…+10 градусів, у Криму та на Закарпатті +11…+13 градусів.

У неділю, 22 березня, істотних опадів в Україні не передбачають. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градусів, удень вона коливатиметься в межах +7...+12 градусів, на Закарпатті пригріє до +14 градусів.

