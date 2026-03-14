Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Коли погіршиться погода в Україні?
Загалом погода в Україні в період з 15 до 17 березня здебільшого буде без опадів, проте 16 та 17 березня у східній та південно-східній частинах пройде незначний дощ, вночі подекуди він буде з мокрим снігом.
Такі ж умови синоптики прогнозують 17 березня на крайньому заході країни. Подібні погодні зміни, згідно з оприлюдненою інформацією, супроводжуватимуться також сильними поривами вітру в окремих регіонах.
За даними синоптиків, у неділю у південно-східних областях, а уночі і в західних регіонах очікується сильні пориви вітру, який рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Що прогнозували синоптики на найближчі дні?
Найближчими днями загалом переважатиме суха погода без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Уночі можливі зниження температури, проте вдень показники будуть перевищувати позначку 0.
Поки нвихідних 14 – 15 березня погоду визначатиме антициклон, тому здебільшого будуть сухі умови, буде малохмарно. У денний час буде помірно тепло, проте у нічні години можливі незначні заморозки.
На початку нового робочого тижня, тобто з понеділка, 16 березня, згідно з попередніми прогнозами синоптика, на погоду, зокрема у Черкаській області, почнуть впливати атмосферні фронти південного циклону.