Також попереджають про сильний вітер у західних областях, а також у Приазов'ї та Криму. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою на вихідних буде погода?

Субота, 14 березня

У західних областях буде сухо, вдень подекуди можливі шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час становитиме -2…+3 градусів, удень синоптик передбачає +11…+16 градусів.

У північних областях погода буде малохмарною, вдень можливий вітер до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 градусів, у денні години прогнозують +9…+14 градусів.

У центральних областях також буде сухо та малохмарно, сильного вітру не очікується. Температура повітря протягом ночі буде в діапазоні -2…+3 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+14 градусів.

У південних областях та Криму також буде сухо, у Приазов'ї та Криму вдень місцями можливі шквали. У нічний час температура повітря становитиме -2…+3 градусів, протягом дня +8…+13 градусів.

У східних областях також погода супроводжуватиметься відсутністю опадів. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах -3…+2 градусів, але вже протягом дня вона підвищиться до +9…+14 градусів.

Неділя, 15 березня

У західних регіонах утримається погода без опадів, можливий помірний вітер, швидкістю до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 градусів, протягом дня очікується +10...+15 градусів.

У північних регіонах також переважатиме суха і малохмарна погода. Температура повітря впродовж ночі коливатиметься в межах -3…+2 градусів, удень синоптик прогнозує підвищення до +8…+13 градусів.

У центральних регіонах здебільшого буде малохмарна погода, без опадів, але можливий помірний вітер до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -2…+3 градусів, удень передбачають +9…+14 градусів.

У південних регіонах та у Криму погода залишиться такою ж, у Криму та Приазов'ї знову можливі шквали до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1…+4 градусів, удень очікується +8…+13 градусів.

У східних регіонах утримається погода без опадів, але теж можливий помірний вітер, швидкістю до 12 метрів за секунду. Протягом ночі температура повітря становитиме -3…+2 градусів, удень буде +8…+13 градусів.

