Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 14 березня?

За даними синоптиків, опадів 14 березня не буде. Вітер рухатиметься південно-східним та східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, але сильних шквалів фахівці у суботу не передбачають.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів покажуть дещо нижчі показники, ніж було до цього – від 8 до 13 градусів тепла.

Лише на крайньому заході країни повітря прогріється до 17 градусів тепла.

Які температури прогнозують в обласних центрах?

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +9...+11;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +9...+11.

Погода на 14 березня 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 14 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Як зміниться погода незабаром?

  • Загалом погода наприкінці тижня загалом буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.

  • Зазначали, що до кінця тижня антициклон ще утримає суху погоду. Вже на вихідних 14 і 15 березня умови зміняться через вплив південного циклону, який посуне область високого атмосферного тиску на північ.