Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 14 березня?
За даними синоптиків, опадів 14 березня не буде. Вітер рухатиметься південно-східним та східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, але сильних шквалів фахівці у суботу не передбачають.
Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів покажуть дещо нижчі показники, ніж було до цього – від 8 до 13 градусів тепла.
Лише на крайньому заході країни повітря прогріється до 17 градусів тепла.
Які температури прогнозують в обласних центрах?
- Київ +11...+13;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 14 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Як зміниться погода незабаром?
Загалом погода наприкінці тижня загалом буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.
Зазначали, що до кінця тижня антициклон ще утримає суху погоду. Вже на вихідних 14 і 15 березня умови зміняться через вплив південного циклону, який посуне область високого атмосферного тиску на північ.