Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 14 марта?
По данным синоптиков, осадков 14 марта не будет. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но сильных шквалов специалисты в субботу не предвидят.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров покажут несколько более низкие показатели, чем было до этого – от 8 до 13 градусов тепла.
Только на крайнем западе страны воздух прогреется до 17 градусов тепла.
Какие температуры прогнозируют в областных центрах?
- Киев +11...+13;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +9...+11.
Прогноз погоды в Украине на 14 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Как изменится погода вскоре?
В целом погода в конце недели в целом будет теплой и комфортной, хотя показатели несколько снизятся. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые будут ощутимыми в некоторых частях страны.
Отмечали, что до конца недели антициклон еще удержит сухую погоду. Уже на выходных 14 и 15 марта условия изменятся из-за влияния южного циклона, который подвинет область высокого атмосферного давления на север.