Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 14 марта?

По данным синоптиков, осадков 14 марта не будет. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но сильных шквалов специалисты в субботу не предвидят.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров покажут несколько более низкие показатели, чем было до этого – от 8 до 13 градусов тепла.

Только на крайнем западе страны воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Какие температуры прогнозируют в областных центрах?

Киев +11...+13;

Ужгород +14...+16;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +13...+15;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +8...+10;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +9...+11;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +9...+11.



Прогноз погоды в Украине на 14 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

