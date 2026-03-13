Возвращение осадков до конца текущей недели не предвидят. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода до конца этой недели?
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков на территории страны с 13 по 15 марта не прогнозируют. Известно, что ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.
Несмотря на это, в юго-восточной и восточной частях страны местами возможны шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Но в дневное время морозов не предусматривают – температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей показатели немного снизятся и будут в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла.
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Как изменится погода потом?
Заметим, что несмотря на ночные морозы, дневные температуры остаются комфортными, однако уже вскоре погодные условия могут измениться. Специалисты предупреждают о возможном снижении и частичном возвращении осадков.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что с 14 марта тепло сбавит обороты, однако в Украине сохранится погода без осадков. Наиболее прохладно будет в северо-восточных областях и Карпатах.
После этого, то есть со следующей недели, температура воздуха может быть на несколько градусов ниже, поскольку небо уже не будет настолько ясным и будет мощный антициклон, особенно это касается дневного времени.