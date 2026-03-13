Возвращение осадков до конца текущей недели не предвидят. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода до конца этой недели?

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков на территории страны с 13 по 15 марта не прогнозируют. Известно, что ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.

Несмотря на это, в юго-восточной и восточной частях страны местами возможны шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Но в дневное время морозов не предусматривают – температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей показатели немного снизятся и будут в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла.

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.

Как изменится погода потом?