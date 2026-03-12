Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью NV.

Как и когда изменится погода?

По словам синоптика, еще в будни погода будет солнечной и спокойной. Температура воздуха ночью составит от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем возможно колебание от 10 до даже 17 градусов тепла.

С 14 марта весеннее тепло, как отметила Наталья Птуха, сбавит обороты, однако на территории Украины все еще сохранится ясная погода, без осадков. Прохладнее всего будет в северо-восточных областях и Карпатах.

Как всегда, немного свежее – в Карпатах и на северо-востоке страны, там не выше +11. А вот на следующей неделе синоптическая картина может быть другой – больше облачности, периодические осадки,

– рассказала она.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что такие изменения могут быть обусловлены атмосферными фронтами из Европы, однако температура воздуха может снизиться лишь на несколько градусов по сравнению с прошлыми показателями.

