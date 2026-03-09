В то же время в ночные часы местами возможны кратковременные заморозки. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода на этой неделе?

У понедельник, 9 марта, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 градусов, днем прогнозируют +8...+13 градусов, в западных областях местами пригреет до +15 градусов.

У вторник, 10 марта, в ночные и утренние часы будет слабый туман. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градусов, в течение дня будет 11...+16 градусов, в западной части потеплеет до +17...+19 градусов.

У среду, 11 марта, сохранится теплая и устойчивая погода без осадков. В ночное время температура воздуха будет в пределах -2...+3 градусов, днем пригреет до +12...+17 градусов, в западных областях повысится до +14...+19 градусов.

У четверг, 12 марта, будет тепло и солнечно. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, в течение дня столбики термометров будут показывать в диапазоне +14...+19 градусов.

У пятницу, 13 марта, в ночное и утреннее время возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит в пределах 0...+5 градусов, ужен днем показатели повысятся и будут в диапазоне +13...+19 градусов.

У субботу, 14 марта, возможен слабый туман в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, днем прогнозируют +11...+16 градусов, в западной части местами ожидается +17...+18 градусов.

У воскресенье, 15 марта, еще задержится сухая и устойчивая погода. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов, днем она будет колебаться в пределах +9...+15 градусов, на крайнем западе будет до +17 градусов.

Каких условий ждать в ближайшее время?