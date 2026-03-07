Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Какие погодные изменения прогнозируют?

В западных, южных, а также части центральных областей уже началась метеорологическая весна, ситуация, когда среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов, после чего сохраняется тенденция в сторону повышения.

Ожидаем даже, что скорее всего, по некоторым западным регионам в ближайшие дни могут и через +5 градусов уже перейти температурные показатели,

– рассказала Наталья Птуха.

По ее словам, после перехода среднесуточной температуры показателя 5 градусов тепла наступает вторая стадия метеорологической весны, после чего у растений возобновляется вегетация (период активного роста и развития – 24 Канал).

"Когда через 0 градусов – то это просто температура воздуха как бы стала теплее. А вот когда через +5 градусов переходит среднесуточная температура – это уже восстановление вегетации происходит. Но это – еще в ожидании", – добавила она.

Что прогнозировали на ближайшие дни?