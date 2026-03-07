Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.
Какие погодные изменения прогнозируют?
В западных, южных, а также части центральных областей уже началась метеорологическая весна, ситуация, когда среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов, после чего сохраняется тенденция в сторону повышения.
Ожидаем даже, что скорее всего, по некоторым западным регионам в ближайшие дни могут и через +5 градусов уже перейти температурные показатели,
– рассказала Наталья Птуха.
По ее словам, после перехода среднесуточной температуры показателя 5 градусов тепла наступает вторая стадия метеорологической весны, после чего у растений возобновляется вегетация (период активного роста и развития – 24 Канал).
"Когда через 0 градусов – то это просто температура воздуха как бы стала теплее. А вот когда через +5 градусов переходит среднесуточная температура – это уже восстановление вегетации происходит. Но это – еще в ожидании", – добавила она.
Что прогнозировали на ближайшие дни?
Ранее сообщали, что в течение следующей недели еще будет царить погода без осадков. В то же время температурные показатели значительных изменений в ближайшее время не претерпят, но в ночные часы ожидается повышение.
Но еще в течение выходных из-за прояснения происходит выхолаживание приземного слоя воздуха, поскольку воздушная масса пока недостаточно прогрета, поэтому ночные температуры еще будут оставаться морозными.
Также недавно сообщали, что сильных морозов в Украине, по крайней мере в первой декаде марта, не ожидается. Такая возможность существует, однако последние тенденции пока свидетельствуют об обратном, то есть о повышении.