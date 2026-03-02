Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Смотрите также В Киев идет весна: синоптики рассказали о погоде в столице на ближайшую неделю
Будет ли похолодание в марте?
Синоптик, ссылаясь на климатическую характеристику марта, заметил, что абсолютный минимум температур в период с 1992 по 2020 год составляет от 22 до 33 градусов мороза. Поэтому, по его словам, такие снижения возможны.
Но сейчас очень сложно сказать, будет ли это в этом году, поскольку в первой декаде марта таких значений не ожидается. Поэтому пока таких существенных снижений температуры до -20...-30 градусов не будет,
– пояснил Иван Семилит.
В то же время он отметил, что ситуация и процессы в атмосфере постоянно меняются, поэтому специалисты будут уточнять это, и, в частности, март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому погода может устраивать "качели".
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и заход солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет погода в марте?
Ранее уже объясняли, что в марте неустойчивая погода, резкие изменения температур и осадки в виде снегопадов или дождя не являются чем-то необычным. Впрочем, текущие прогнозы, в частности, на первую декаду, не указывают на такие условия.
В общем средняя месячная температура в марте 2026 года составит от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. На 1,5 – 2,5 градуса выше нормы она будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Также отмечали, что с пначалом весеннего периода в Украину придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения в ближайшее время ждать не стоит.