Такую информацию сообщил официальный канал Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода в Киеве?
По данным синоптиков, ближайшие дни в этом регионе осадки будут слабыми и неустойчивыми, периоды незначительного дождя или мокрого снега будут чередоваться с сухой погодой, последняя на этой неделе будет преобладать.
Местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом предполагаем 03 марта и еще 06 марта подобная ситуация по осадкам, но вероятность дождя есть уже только днем,
– говорится в сообщении.
Температура воздуха в пределах области ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в течение дня она будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла. Синоптики отмечают, что в столице диапазон будет несколько уже.
Температура воздуха в Киеве в ночные часы будет колебаться от 0 до 3 градусов мороза, в дневное время столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла. Отмечают, что колебания будут зависеть от облачности.
Важно! Если не нашли свой город, проверьте прогноз здесь.
Что прогнозировали на эту неделю?
Ранее сообщали, что в первую неделю марта в Украине будет преобладать спокойная и устойчивая погода без значительных осадков. Температурные показатели ожидаются выше климатической нормы, особенно в западных областях.
Также предупреждали, что 3 марта на Левобережье, а также в северной части местами возможны незначительные дожди и снег. Причиной осадков станет прохождение атмосферного фронта с севера. В других областях будет сухо.
Замечали, что март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.