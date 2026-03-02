Такую информацию сообщил официальный канал Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в Киеве?

По данным синоптиков, ближайшие дни в этом регионе осадки будут слабыми и неустойчивыми, периоды незначительного дождя или мокрого снега будут чередоваться с сухой погодой, последняя на этой неделе будет преобладать.

Местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом предполагаем 03 марта и еще 06 марта подобная ситуация по осадкам, но вероятность дождя есть уже только днем,

– говорится в сообщении.

Температура воздуха в пределах области ночью составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в течение дня она будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла. Синоптики отмечают, что в столице диапазон будет несколько уже.

Температура воздуха в Киеве в ночные часы будет колебаться от 0 до 3 градусов мороза, в дневное время столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла. Отмечают, что колебания будут зависеть от облачности.

