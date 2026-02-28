Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

В каких областях возможны снег и дождь?

Синоптик рассказал, что 3 марта на Левобережье, а также в северной части местами возможны незначительные дожди и снег. Причиной осадков станет прохождение атмосферного фронта с севера. В других областях будет сухо.

Температура воздуха в течение 3 – 4 марта будут оставаться ориентировочно в таких же пределах, как и на выходных. В ночные часы возможны понижения до 6 градусов мороза, одновременно в дневное время ожидается от 0 до 6 градусов тепла.

В западной и южной частях пригреет до 13 градусов тепла. Но из-за солнечного света днем возможно таяние снежного покрова. И в связи с тем, что ночью будут понижения до минусовых значений, будет возникать гололедица.

До этого погода в Украине будет с прояснениями и без осадков. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду, поэтому сильных шквалов также ожидать не стоит.

Какой погоды ждать в Украине?