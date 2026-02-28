Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Что будет с погодой на выходных?
Суббота, 28 февраля
В западных областях погода будет переменно облачной, однако без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит в пределах -1...-6 градусов, а в течение дня будет колебаться в диапазоне +6...+11 градусов.
В северных областях погода в основном будет малооблачной. В течение ночи столбики термометров будут показывать -3...-8 градусов, днем температура воздуха повысится и составит в пределах 0...+5 градусов.
В центральных областях погода тоже будет малооблачной, в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...-8 градусов, но днем будет выше и составит +2...+7 градусов.
В южных областях и на территории Крыма в основном будет солнечно и сухо. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градусов, в дневные часы показатели будут колебаться в диапазоне +3...+8 градусов.
В восточных областях также ожидается малооблачная погода с отсутствием осадков. Температура воздуха в течение ночи составит -6...-11 градусов, в течение дня столбики термометров будут показывать -1...+4 градусов.
Воскресенье, 29 февраля
В западных регионах сохранится переменно облачная погода, осадков не будет. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градусов, а днем прогреется до +7...+12 градусов.
В северных регионах будет сухо. Температура воздуха в течение ночи еще немного снизится и будет колебаться в пределах -4...-9 градусов, зато в дневные часы столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов.
В центральных регионах также будет преобладать погода без осадков. В ночные часы температура воздуха будет несколько выше по сравнению с прошлыми сутками и составит 1...-6 градусов, днем прогнозируют +5...+10 градусов.
В южных регионах и в Крыму погода не претерпит ощутимых изменений. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 градусов ночью, днем она составит +6...+11 градусов.
В восточных областях также не прогнозируют осадков, но там тоже в ночные и утренние часы возможно возникновение тумана. Температура воздуха ночью будет в диапазоне -3...-8 градусов, а днем ожидается +1...+6 градусов.
Какую погоду обещают синоптики?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также сообщал, что вскоре будет преобладать погода без осадков. В некоторых областях уже будет ощутимым первое весеннее тепло, однако кое-где до сих пор возможны ночные морозы.
Наталья Птуха отмечала, что после окончания зимнего периода придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения в ближайшее время ждать не стоит.