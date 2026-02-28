Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Що буде з погодою на вихідних?

Субота, 28 лютого

У західних областях погода буде мінливо хмарною, проте без істотних опадів. Температура повітря у нічний час становитиме в межах -1...-6 градусів, а протягом дня коливатиметься в діапазоні +6...+11 градусів.

У північних областях погода здебільшого буде малохмарною. Впродовж ночі стовпчики термометрів показуватимуть -3...-8 градусів, удень температура повітря підвищиться і становитиме в межах 0...+5 градусів.

У центральних областях погода теж буде малохмарною, у нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря коливатиметься в межах -3...-8 градусів, але вдень буде вищою і становитиме +2...+7 градусів.

У південних областях та на території Криму здебільшого буде сонячно та сухо. Температура повітря у нічний час становитиме -4…+1 градусів, у денні години показники коливатимуться в діапазоні +3…+8 градусів.

У східних областях також очікується малохмарна погода з відсутністю опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме -6...-11 градусів, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -1...+4 градусів.

Неділя, 29 лютого

У західних регіонах утримається мінливо хмарна погода, опадів не буде. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градусів, а вдень прогріється до +7…+12 градусів.

У північних регіонах буде сухо. Температура повітря протягом ночі ще трішки знизиться і коливатиметься в межах -4...-9 градусів, натомість у денні години стовпчики термометрів показуватимуть +1...+6 градусів.

У центральних регіонах також переважатиме погода без опадів. У нічні години температура повітря буде дещо вищою у порівнянні з минулою добою і становитиме 1...-6 градусів, удень прогнозують +5...+10 градусів.

У південних регіонах та у Криму погода не зазнає відчутних змін. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Температура повітря коливатиметься в межах -3...+2 градусів уночі, вдень вона становитиме +6...+11 градусів.

У східних областях також не прогнозують опадів, але там теж у нічні та ранкові години можливе виникнення туману. Температура повітря уночі буде в діапазоні -3...-8 градусів, а вдень очікується +1...+6 градусів.

Яку погоду обіцяють синоптики?