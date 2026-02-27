Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в телеефірі, повідомляє Укрінформ.

Коли потеплішає в Україні?

Наталія Птуха розповіла, що останні дні зими ще можуть бути прохолодними, особливо у нічний час. Але надалі, згідно з даними Укргідрометцентру, почнеться поступове підвищення температури, особливо в денні години.

Не різке, поступове, буквально на кілька градусів, але все одно, особливо з 1 березня в нас уже буде більше прояснень. І, відповідно, вдень температурні показники вже будуть від 2 до 7 градусів тепла. А ось по південних областях, західних і в Криму, взагалі +8… +13,

– повідомила вона.

До цього моменту морози ще утримаються, температура повітря впродовж доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вночі показники можуть знижуватися ще більше, проте вдень буде близько 0 та навіть вище.

І, за її словами, хоч березень почнеться з прояснень, які вдень створюватимуть відчуття весни, проте уночі в умовах антициклону вони сприятимуть інтенсивнішому зниженню температури, через що можуть утриматися морози.

Що прогнозували синоптики раніше?