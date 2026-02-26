Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 27 лютого?
За даними Укргідрометцентру, істотних опадів по території країни не буде, лише у Криму подекуди випаде незначний мокрий сніг та дощ. Водночас у нічні та ранкові години у більшості північних областей місцями виникатиме туман.
На дорогах також виникатиме ожеледиця, за винятком південної частини й Закапарття. Вітер буде південно-східного напрямку, у східних та південних регіонах – північного, і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря у нічний час коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу. Протягом дня буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вище буде на півдні та крайньому заході.
Там синоптики прогнозують від 2 до 8 градусів тепла.
Зверніть увагу! Із 26 лютого до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу очікується підвищення рівня води. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях оголошено жовтий рівень небезпеки.
У Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиці – там діє помаранчевий рівень.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ -1...+1;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +5...+7;
- Івано-Франківськ +2...+4;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький +1...+3;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +2...+4;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +5...+7;
- Кропивницький +1...+3;
- Черкаси +1...+3;
- Чернігів 0...+2;
- Суми 0...+2;
- Полтава +1...+3;
- Дніпро +2...+4;
- Запоріжжя +5...+7;
- Донецьк +1...+3;
- Луганськ 0...+2;
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди в Україні на 27 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода найближчими днями?
- Загалом, за даними Укргідрометцентру, погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.
- Наприкінці цього тижня на щонайменше кілька градусів підвищаться температурні показники. У деяких областях часткове потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.