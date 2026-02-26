Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 27 лютого?

За даними Укргідрометцентру, істотних опадів по території країни не буде, лише у Криму подекуди випаде незначний мокрий сніг та дощ. Водночас у нічні та ранкові години у більшості північних областей місцями виникатиме туман.

На дорогах також виникатиме ожеледиця, за винятком південної частини й Закапарття. Вітер буде південно-східного напрямку, у східних та південних регіонах – північного, і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу. Протягом дня буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вище буде на півдні та крайньому заході.

Там синоптики прогнозують від 2 до 8 градусів тепла.

Зверніть увагу! Із 26 лютого до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу очікується підвищення рівня води. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

У Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиці – там діє помаранчевий рівень.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ -1...+1;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +5...+7;
  • Івано-Франківськ +2...+4;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +2...+4;
  • Хмельницький +1...+3;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця +1...+3;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Сімферополь +5...+7;
  • Кропивницький +1...+3;
  • Черкаси +1...+3;
  • Чернігів 0...+2;
  • Суми 0...+2;
  • Полтава +1...+3;
  • Дніпро +2...+4;
  • Запоріжжя +5...+7;
  • Донецьк +1...+3;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків 0...+2.


Прогноз погоди в Україні на 27 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Як зміниться погода найближчими днями?

  • Загалом, за даними Укргідрометцентру, погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.
  • Наприкінці цього тижня на щонайменше кілька градусів підвищаться температурні показники. У деяких областях часткове потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.