Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 27 лютого?

За даними Укргідрометцентру, істотних опадів по території країни не буде, лише у Криму подекуди випаде незначний мокрий сніг та дощ. Водночас у нічні та ранкові години у більшості північних областей місцями виникатиме туман.

На дорогах також виникатиме ожеледиця, за винятком південної частини й Закапарття. Вітер буде південно-східного напрямку, у східних та південних регіонах – північного, і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу. Протягом дня буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вище буде на півдні та крайньому заході.

Там синоптики прогнозують від 2 до 8 градусів тепла.

Зверніть увагу! Із 26 лютого до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу очікується підвищення рівня води. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях оголошено жовтий рівень небезпеки.



У Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиці – там діє помаранчевий рівень.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ -1...+1;

Ужгород +5...+7;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +5...+7;

Рівне +2...+4;

Житомир 0...+2;

Вінниця +1...+3;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +5...+7;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси +1...+3;

Чернігів 0...+2;

Суми 0...+2;

Полтава +1...+3;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +1...+3;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 27 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Як зміниться погода найближчими днями?