Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 27 февраля?

По данным Укргидрометцентра, существенных осадков по территории страны не будет, только в Крыму местами выпадет незначительный мокрый снег и дождь. В то же время в ночные и утренние часы в большинстве северных областей местами будет возникать туман.

На дорогах также будет возникать гололедица, за исключением южной части и Закапартии. Ветер будет юго-восточного направления, в восточных и южных регионах – северного, и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза. В течение дня будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше будет на юге и крайнем западе.

Там синоптики прогнозируют от 2 до 8 градусов тепла.

Обратите внимание! С 26 февраля по 2 марта из-за потепления и таяния снега на реках бассейна Южного Буга и Ингула ожидается повышение уровня воды. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.



В Кропивницком возможно частичное подтопление прибрежных улицы – там действует оранжевый уровень.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев -1...+1;

Ужгород +5...+7;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +1...+3;

Луцк +5...+7;

Ровно +2...+4;

Житомир 0...+2;

Винница +1...+3;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +5...+7;

Симферополь +5...+7;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы +1...+3;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава +1...+3;

Днепр +2...+4;

Запорожье +5...+7;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 27 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

