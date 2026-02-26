Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 27 февраля?

По данным Укргидрометцентра, существенных осадков по территории страны не будет, только в Крыму местами выпадет незначительный мокрый снег и дождь. В то же время в ночные и утренние часы в большинстве северных областей местами будет возникать туман.

На дорогах также будет возникать гололедица, за исключением южной части и Закапартии. Ветер будет юго-восточного направления, в восточных и южных регионах – северного, и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза. В течение дня будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше будет на юге и крайнем западе.

Там синоптики прогнозируют от 2 до 8 градусов тепла.

Обратите внимание! С 26 февраля по 2 марта из-за потепления и таяния снега на реках бассейна Южного Буга и Ингула ожидается повышение уровня воды. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.

В Кропивницком возможно частичное подтопление прибрежных улицы – там действует оранжевый уровень.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +2...+4;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий +1...+3;
  • Луцк +5...+7;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава +1...+3;
  • Днепр +2...+4;
  • Запорожье +5...+7;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков 0...+2.


Прогноз погоды в Украине на 27 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в ближайшие дни?

  • В целом, по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в течение марта 2026 года в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в части областей – даже ее превышать.
  • В конце этой недели на минимум несколько градусов повысятся температурные показатели. В некоторых областях частичное потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя.