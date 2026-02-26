Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет в ближайшие дни?
По данным Укргидрометцентра, 26 февраля в восточных и юго-восточных областях выпадет мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега. В течение ночи в Карпатах также ожидается незначительный снег, в большинстве областей – гололедица.
Температура воздуха в целом составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В западных, северных и большинстве центральных областей днем будет от 1 до 6 градусов мороза, в Карпатах прогнозируют снижение до 11 градусов мороза.
Обратите внимание! Укргидрометцентр предупреждает, что в течение дня в южных регионах местами возможны сильные порывы северного ветра скоростью от 15 до 18 метров в секунду.
В течение 27 – 28 февраля осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни в ночные часы будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. В Карпатах, а 28 февраля и в северо-восточных областях возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза.
В дневное время, по данным синоптиков, температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в южных и западных частях будет 2 – 8 градусов тепла, на Закарпатье прогнозируют повышение до 11 градусов тепла.
С какой погоды начнется весна?
В общем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в течение марта 2026 года в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в части областей – даже ее превышать.
Также сообщали, что в первые дни марта погода также будет теплой. Потепление повлечет активное таяние снега, что, вероятно, приведет к повышению уровня воды в реках и подтоплению некоторых низких участков.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит тоже отмечал, что предварительный прогноз с 26 февраля по 2 марта свидетельствует о погоде без существенных осадков, поскольку погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.