Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.
Как скоро изменится погода?
Иван Семилит объяснил, что пока есть только предварительный прогноз на период с 26 февраля по 2 марта, согласно которому, тенденции указывают на погоду без существенных осадков, поскольку погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.
По его словам, только в четверг, 26 февраля, в Украине возможны осадки в виде незначительного дождя и мокрого снега из-за влияния циклона, который, как ожидается, сформируется над Черным морем до того, примерно 24 – 25 февраля.
Относительно температурных значений, то там, в принципе, таких каких-то существенных изменений не будет. Ведь ночью мы там ожидаем в пределах от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем – около 0 – 6 градусов с отметкой плюс,
– рассказал он.
Несколько теплые условия синоптики прогнозируют в южных и западных областях, там ожидается от 5 до 12 градусов тепла. Но, как отметил специалист, все еще может измениться, поскольку пока это трудно спрогнозировать точно.
Он также добавил, что пока метеорологическая весна не наступила, эту информацию в дальнейшем будут уточнять агрометеорологи. В то же время возвращения сильных снегопадов тоже ждать не стоит, и нет изменений, которые об этом свидетельствовали бы.
Какой будет погода до этого?
Сообщали, что с началом новой недели погода станет теплее, ожидается повышение температурных показателей на несколько градусов. Незадолго после этого атмосферные фронты принесут осадки в часть областей.
До этого, на выходных, погода в основном будет устойчивой и морозной, без существенных осадков, но со слабым ветром. В течение ночей ожидаются снижение температуры, днем воздух постепенно будет прогреваться.