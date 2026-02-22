Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Як скоро зміниться погода?

Іван Семиліт пояснив, що наразі є лише попередній прогноз на період з 26 лютого по 2 березня, згідно з яким, тенденції вказують на погоду без істотних опадів, оскільки погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

За його словами, лише у четвер, 26 лютого, в Україні можливі опади у вигляді незначного дощу та мокрого снігу через вплив циклону, який, як очікується, сформується над Чорним морем до того, приблизно 24 – 25 лютого.

Щодо температурних значень, то там, в принципі, таких якихось істотних змін не буде. Адже вночі ми там очікуємо в межах від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. Вдень – близько 0 – 6 градусів із позначкою плюс,

– розповів він.

Дещо тепліші умови синоптики прогнозують у південних та західних областях, там очікується від 5 до 12 градусів тепла. Але, як зауважив фахівець, усе ще може змінитися, оскільки наразі це важко спрогнозувати точно.

Він також додав, що наразі метеорологічна весна не настала, цю інформацію надалі уточнюватимуть агрометеорологи. Водночас повернення сильних снігопадів теж чекати не варто, і немає змін, які про це свідчили б.

Якою буде погода до цього?