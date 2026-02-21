В усіх областях передбачають ожеледицю на дорогах та тротуарах, тому варто бути обачними. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яку погоду прогнозують на вихідні?

Субота, 21 лютого

У західних регіонах прогнозують туман і паморозь. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -13...-18 градусів, подекуди можливі зниження до -20 градусів, протягом дня вона становитиме -4...+1 градусів.

У північних регіонах буде малохмарно, без опадів. Впродовж ночі температура повітря буде -15...-20 градусів, місцями похолоднішає до -22 градусів, у денні години показники становитимуть в межах -2...-7 градусів.

У центральних регіонах теж буде сухо та малохмарно. Температура повітря на цій територій у нічний час коливатиметься в діапазоні -8...-13 градусів, місцями буде -14...-18 градусів, удень прогнозують -5...+1 градусів.

У південних регіонах та у Криму здебільшого буде без опадів, проте на півдні Одеської області можливий сніг, зокрема, мокрий. Температура повітря вночі буде -3...-8 градусів, протягом дня передбачають -2...+3 градусів.

У східних регіонах погода також буде малохмарною. Температура повітря протягом ночі становитиме -9...-14 градусів, у Харківській області подекуди може бути -15...-17 градусів, удень прогнозують 0...-5 градусів.

Неділя, 22 лютого

У західних областях буде незначний сніг, зокрема, мокрий, дощ та мряка. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...-10 градусів, на Закарпатті очікується близько 0 градусів, вдень -1...+4 градусів.

У північних областях лише протягом дня подекуди випаде незначний сніг. Температура повітря у нічні години знизиться і становитиме -13...-18 градусів, а вдень підвищиться і буде в діапазоні -4...+1 градусів.

У центральних областях ще утримається мінлива хмарність та відсутність опадів. Температура повітря протягом нічних годин коливатиметься в діапазоні -13...-18 градусів, впродовж дня буде -2...+3 градусів.

У південних областях також не буде опадів. Температура повітря, згідно з прогнозом синоптика, буде вищою у порівнянні з іншими регіонами і становитиме -2...-7 градусів уночі, а вдень вона буде +1...+6 градусів.

У східних регіонах теж затримається малохмарна погода без опадів. У нічний час температура повітря буде -10...-15 градусів, у Харківській області можливе зниження до -15...-20 градусів, удень потеплішає до -3…+2 градусів.

