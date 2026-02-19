Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань.

Коли чекати сніг і морози?

За даними синоптика, у п'ятницю, 20 лютого, атмосферний фронт з південного заходу вкотре принесе помірні опади у вигляді снігу, приріст покриву, як очікується, буде від 3 до 6 сантиметрів, на дорогах виникатиме ожеледиця.

Температура повітря протягом доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу. А вже протягом вихідних 21 – 22 лютого до України надійде антициклон зі Скандинавії, наповнений арктичним повітрям, через що стане холодніше.

У ці дні, згідно з прогнозом, сильні морози повернуться, температура повітря у нічний час значно знизиться і коливатиметься від 13 до 18 градусів морозу. У денні години стовпчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів морозу.

Дані Укргідрометцентру теж свідчать про посилення морозу у ці дні, лише на Закарпатті, у південних та південно-східних областях вночі буде від 1 до 9 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла.

У Криму традиційно буде дещо тепліше. На цій території температура повітря протягом ночі становитиме близько 0 градусів. У денні години, за даними фахівців, показники коливатимуться від 3 до 8 градусів тепла.

Які прогнози робили раніше?