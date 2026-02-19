Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань.
Когда ждать снег и морозы?
По данным синоптика, в пятницу, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада в очередной раз принесет умеренные осадки в виде снега, прирост покрова, как ожидается, будет от 3 до 6 сантиметров, на дорогах будет возникать гололедица.
Температура воздуха в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза. А уже в течение выходных 21 – 22 февраля в Украину поступит антициклон из Скандинавии, наполненный арктическим воздухом, из-за чего станет холоднее.
В эти дни, согласно прогнозу, сильные морозы вернутся, температура воздуха в ночное время значительно снизится и будет колебаться от 13 до 18 градусов мороза. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Данные Укргидрометцентра тоже свидетельствуют об усилении мороза в эти дни, только на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях ночью будет от 1 до 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.
В Крыму традиционно будет несколько теплее. На этой территории температура воздуха в течение ночи составит около 0 градусов. В дневные часы, по данным специалистов, показатели будут колебаться от 3 до 8 градусов тепла.
Какие прогнозы делали ранее?
Напомним, ранее уже сообщали, что в конце недели погода станет еще холоднее, столбики термометров снизятся на еще несколько градусов. В некоторых областях в течение ночи может быть до -18 градусов.
В общем зимний режим в Украине сохранится как минимум до конца февраля, согласно новым данным Европейских прогностических центров. Температура будет колебаться, а осадки будут периодическими.
Украину накроет активный циклон "Xira", поэтому погода будет оставаться переменчивой. Осадки станут менее интенсивными, однако местами все же будет снежить, а на дорогах будет сохраняться опасность из-за гололеда.