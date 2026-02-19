Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань.

Когда ждать снег и морозы?

По данным синоптика, в пятницу, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада в очередной раз принесет умеренные осадки в виде снега, прирост покрова, как ожидается, будет от 3 до 6 сантиметров, на дорогах будет возникать гололедица.

Температура воздуха в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза. А уже в течение выходных 21 – 22 февраля в Украину поступит антициклон из Скандинавии, наполненный арктическим воздухом, из-за чего станет холоднее.

В эти дни, согласно прогнозу, сильные морозы вернутся, температура воздуха в ночное время значительно снизится и будет колебаться от 13 до 18 градусов мороза. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза.

Данные Укргидрометцентра тоже свидетельствуют об усилении мороза в эти дни, только на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях ночью будет от 1 до 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.

В Крыму традиционно будет несколько теплее. На этой территории температура воздуха в течение ночи составит около 0 градусов. В дневные часы, по данным специалистов, показатели будут колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

Какие прогнозы делали ранее?