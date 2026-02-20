Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як це часто буває, в різних регіонах погода відрізнятиметься.
Якою буде погода 21 лютого?
Прогнозують мінливу хмарність без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг.
У північній частині вночі та вранці подекуди туман; на дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду (на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду).
Температура вночі -13...-18 градусів, на півночі місцями -20 градусів, удень -2...-9.
На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5...-11, вдень від -2 до +3.
В Криму вночі близько нуля, вдень +3...+8.
Що прогнозують у Києві та на Київщині 21 лютого?
Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Уночі та вранці по області подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі -13...-18 градусів, місцями -20, вдень -3....-8. У Києві вночі -13...-15 градусів, удень -3...-5 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ -5...-3
- Ужгород 0...+2
- Львів -5...-3
- Івано-Франківськ -5...-3
- Тернопіль -5...-3
- Чернівці -5...-3
- Хмельницький -5...-3
- Луцьк -5...-3
- Рівне -5...-3
- Житомир -5...-3
- Вінниця -4...-2
- Одеса 0...+2
- Миколаїв 0...+2
- Херсон 0...+2
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький -4...-2
- Черкаси -4...-2
- Чернігів -5...-3
- Суми -5...-3
- Полтава -4...-2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя 0...+2
- Донецьк -4...-2
- Луганськ -7...-5
- Харків -7...-5
Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / Укргідрометцентр
Чи будуть далі морози?
Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань попередив, що можливі підтоплення, адже з понеділка буде відлига. Та у вихідні справді пройдуть сильні морози.