Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як це часто буває, в різних регіонах погода відрізнятиметься.

Дивіться також Як довго буде зима зі снігом і морозами

Якою буде погода 21 лютого?

Прогнозують мінливу хмарність без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг.

У північній частині вночі та вранці подекуди туман; на дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду (на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду).

Температура вночі -13...-18 градусів, на півночі місцями -20 градусів, удень -2...-9.

На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5...-11, вдень від -2 до +3.

В Криму вночі близько нуля, вдень +3...+8.

Що прогнозують у Києві та на Київщині 21 лютого?

Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Уночі та вранці по області подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі -13...-18 градусів, місцями -20, вдень -3....-8. У Києві вночі -13...-15 градусів, удень -3...-5 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ -5...-3
  • Ужгород 0...+2
  • Львів -5...-3
  • Івано-Франківськ -5...-3
  • Тернопіль -5...-3
  • Чернівці -5...-3
  • Хмельницький -5...-3
  • Луцьк -5...-3
  • Рівне -5...-3
  • Житомир -5...-3
  • Вінниця -4...-2
  • Одеса 0...+2
  • Миколаїв 0...+2
  • Херсон 0...+2
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький -4...-2
  • Черкаси -4...-2
  • Чернігів -5...-3
  • Суми -5...-3
  • Полтава -4...-2
  • Дніпро 0...+2
  • Запоріжжя 0...+2
  • Донецьк -4...-2
  • Луганськ -7...-5
  • Харків -7...-5


Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / Укргідрометцентр

Чи будуть далі морози?

Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань попередив, що можливі підтоплення, адже з понеділка буде відлига. Та у вихідні справді пройдуть сильні морози.