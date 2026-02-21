Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Коли зміниться погода?

Іван Семиліт розповів, що з понеділка, 23 лютого, температура повітря в Україні зросте на 2-6 градусів. Цієї доби уночі метеорологи фіксуватимуть від 1 градусів тепла до 6 градусів морозу. Але у деяких регіонах буде холодніше.

За словами синоптика, через вплив поля підвищеного атмосферного тиску у північно-східній частині країни, й у Черкаській та Кіровоградській областях можливі зниження від 7 до 14 градусів морозу протягом нічних годин.

Натомість денні максимуми коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А на заході та півдні країни – до 5 градусів вище нуля,

– розповів фахівець.

Якою буде погода після потепління?

Він уточнив, що незабаром над Чорним морем проходитиме нерівномірний та рухливий циклон, і вже 24 – 25 дютого на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які подекуди спричинять мокрий сніг та дощ.

Температура повітря у більшості областей уночі буде від 0 до 6 градусів морозу. Протягом дня прогнозують коливання від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних областях можливі підвищення до 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода невдовзі?