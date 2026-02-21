Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.
Когда изменится погода?
Иван Семилит рассказал, что с понедельника, 23 февраля, температура воздуха в Украине вырастет на 2-6 градусов. В эти сутки ночью метеорологи будут фиксировать от 1 градусов тепла до 6 градусов мороза. Но в некоторых регионах будет холоднее.
По словам синоптика, из-за влияния поля повышенного атмосферного давления в северо-восточной части страны, и в Черкасской и Кировоградской областях возможны снижения от 7 до 14 градусов мороза в течение ночных часов.
Зато дневные максимумы будут колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. А на западе и юге страны – до 5 градусов выше нуля,
– рассказал специалист.
Какой будет погода после потепления?
Он уточнил, что вскоре над Черным морем будет проходить неравномерный и подвижный циклон, и уже 24 – 25 дютого на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые местами вызовут мокрый снег и дождь.
Температура воздуха в большинстве областей ночью будет от 0 до 6 градусов мороза. В течение дня прогнозируют колебания от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных областях возможны повышения до 5 – 10 градусов тепла.
Какой будет погода вскоре?
Синоптик Виталий Постригань ранее предупреждал, что со следующей недели в Украине начнется оттепель, температура воздуха несколько повысится. Из-за этого будет таять снег, что может вызвать некомфортные условия.
Но еще в конце текущей недели погода в Украине станет холоднее, столбики термометров снизятся на еще несколько градусов. В некоторых областях в течение ночи может быть до 18 градусов мороза и ниже.
Также сообщали, что зимний режим сохранится по меньшей мере до конца февраля. Температура будет колебаться, а осадки будут периодическими в различных формах, в частности, в виде дождя и снега, местами мокрого.