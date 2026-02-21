Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Когда изменится погода?

Иван Семилит рассказал, что с понедельника, 23 февраля, температура воздуха в Украине вырастет на 2-6 градусов. В эти сутки ночью метеорологи будут фиксировать от 1 градусов тепла до 6 градусов мороза. Но в некоторых регионах будет холоднее.

По словам синоптика, из-за влияния поля повышенного атмосферного давления в северо-восточной части страны, и в Черкасской и Кировоградской областях возможны снижения от 7 до 14 градусов мороза в течение ночных часов.

Зато дневные максимумы будут колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. А на западе и юге страны – до 5 градусов выше нуля,

– рассказал специалист.

Какой будет погода после потепления?

Он уточнил, что вскоре над Черным морем будет проходить неравномерный и подвижный циклон, и уже 24 – 25 дютого на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые местами вызовут мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в большинстве областей ночью будет от 0 до 6 градусов мороза. В течение дня прогнозируют колебания от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных областях возможны повышения до 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода вскоре?