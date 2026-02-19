Небезпечна вода: синоптики попереджають про загрозу підтоплення найближчими днями

У Львівській області спостерігаються коливання рівнів води та зберігаються льодові явища на окремих ділянках річок. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Про що попереджають синоптики?

На річках Сіверський Донець та Південний Буг 20 лютого очікується підйом води.

У створах гідрологічних постів Зміїв та Ізюм (Харківська область) водойма може вийти на заплаву.

Через це можливе часткове затоплення ліній зв’язку та електрифікації, а також пониження частини сільськогосподарських угідь та господарських об’єктів у прирічковій зоні. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

На ділянці річки Південний Буг від Олександрівки до Миколаєва через збільшення скидів води з Олександрівської ГЕС очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,2 метра над ранковими показниками 19 лютого. Вода може вийти на заплаву та понижену прируслову територію.

Ситуація на річках Львівської області станом на 08:00 19 лютого показує спад рівнів на річках басейнів Сяну та Дністра на 1 – 16 сантиметри, місцями до 29 сантиметрів.

На рівнинних річках басейну Західного Бугу та у верхів’ї річки Стир триває підйом рівнів води на 1 – 8 сантиметри через відлигу. Більшість річок очистились від криги, лише на окремих ділянках зберігається льодовий покрив у вигляді заберегів та льодоставу.

Наступної доби у Львівській області очікується поступовий спад рівнів води на річках Дністра, на інших річках переважатиме коливання з підйомом. Через зниження температури можливе посилення льодових явищ.

Сніголавинна ситуація у горах Львівщини станом на ранок 19 лютого залишається стабільною, висота снігового покриву на М Турка та М Славсько не перевищує 3 сантиметрів.