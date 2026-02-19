Опасная вода: синоптики предупреждают об угрозе подтопления в ближайшие дни

Во Львовской области наблюдаются колебания уровней воды и сохраняются ледовые явления на отдельных участках рек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

О чем предупреждают синоптики?

На реках Северский Донец и Южный Буг 20 февраля ожидается подъем воды.

В створах гидрологических постов Змиев и Изюм (Харьковская область) водоем может выйти на пойму.

Из-за этого возможно частичное затопление линий связи и электрификации, а также понижение части сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов в приречной зоне. Объявлен "желтый" уровень опасности.

На участке реки Южный Буг от Александровки до Николаева из-за увеличения сбросов воды с Александровской ГЭС ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,2 метра над утренними показателями 19 февраля. Вода может выйти на пойму и пониженную прирусловую территорию.

Ситуация на реках Львовской области по состоянию на 08:00 19 февраля показывает спад уровней на реках бассейнов Сяна и Днестра на 1 – 16 сантиметра, местами до 29 сантиметров.

На равнинных реках бассейна Западного Буга и в верховье реки Стырь продолжается подъем уровней воды на 1 – 8 сантиметра из-за оттепели. Большинство рек очистились ото льда, только на отдельных участках сохраняется ледовый покров в виде заберегов и ледостава.

В следующие сутки во Львовской области ожидается постепенный спад уровней воды на реках Днестра, на других реках будет преобладать колебания с подъемом. Из-за снижения температуры возможно усиление ледовых явлений.

Снеголавинная ситуация в горах Львовщины по состоянию на утро 19 февраля остается стабильной, высота снежного покрова на М Турка и М Славское не превышает 3 сантиметров.