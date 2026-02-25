Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в марте?

Среднемесячная температура в марте составит в пределах 1 до 7 градусов тепла. Такие показатели в пределах нормы. В то же время в западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях она будет выше нормы на 1.5 – 2,5 градусов.

Синоптики предсказывают, что месячное количество осадков будет от 30 до 55 миллиметров, но в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами ожидается от 60 до 98 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Какова общая климатическая характеристика марта?

В общем среднемесячная температура первого весеннего месяца колеблется от 0 до 6 градусов тепла, на высокогорье Карпат возможно снижение до 3 градусов мороза. Абсолютный минимум был от 20,2 до 33,3 градусов мороза.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях местами температура воздуха снижалась до 34,6 – 37 градусов мороза. На Закарпатье и в южных областях было от 20,6 до 19 градусов мороза.

Абсолютный максимум составлял 18,6 – 29,6 градусов тепла, а в Карпатах фиксировали 14,8 – 15,1 градусов тепла. Переход средней суточной температуры воздуха через отметку 5 градусов в сторону повышения происходит в третьей декаде.

В то же время в южной части, по данным Укргидрометцентра, обычно это начинается уже во второй декаде месяца. На северо-востоке страны такое повышение происходит в начале апреля, а в Карпатах – в первой декаде апреля.

В основном среднемесячное количество осадков в марте составляет 26 – 51 миллиметров, на Закарпатье и в горных районах местами она составляет 56 – 106 миллиметров, на высокогорье Карпат этот показатель достигал 135 миллиметров.

Обратите внимание! Вышеупомянутые показатели – это не точный прогноз на март, а лишь анализ показателей прошлых лет!

В марте еще наблюдаются гололедица, налипание мокрого снега, отмечаются сильные ветры и начинаются грозы,

– добавляют синоптики.

Что прогнозировали синоптик на первый месяц весны?