Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

Как изменится погода вскоре?

Синоптик рассказал, что в течение 23 – 25 февраля будет преобладать масштабная циклоническая система с Атлантики, из-за чего будет поступать теплый воздух. Согласно прогнозу, температура будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг, 26 февраля, по его словам, состоится перестройка на северный процесс, в частности, Черкасская область окажется под влиянием скандинавского антициклона, который повлечет кратковременное арктическое вторжение.

Специалист пояснил, что в связи с этим температура воздуха может снизиться до 6 – 8 градусов мороза. Но в течение дня, как уточнил Виталий Постригань, воздух прогреется от 0 до 2 градусов тепла, осадки временно прекратятся.

Уже в дальнейшем, по предварительным прогнозам, антициклоны будут сменять друг друга, и до 5 – 7 марта погода в основном не будет сопровождаться существенными осадками. Показатели, согласно обнародованной информации, будут подобные.

По данным синоптика, температура воздуха ночью в эти дни, вероятно, будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.

Что ждать от погоды в ближайшее время?