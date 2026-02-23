Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 февраля?

Небо 24 февраля будет облачным.

Будет идти умеренный мокрый снег и дождь. В северных, ночью и в восточных областях осадки будут небольшие.

А в в Карпатах и на северо-востоке страны местами прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная и дневная температура будет колебаться от -2 до +3.

А вот на востоке страны ночью будет 0 – -5, а днем на Закарпатье и в южной части температура прогреется до +3 – +8.

Погода в областных центрах

Киев +1...+3

Ужгород +5...+7

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +2...+4

Черновцы 0...+2

Хмельницкий 0...+2

Луцк +2...+4

Ровно 0...+2

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +5...+7

Николаев +5...+7

Херсон +5...+7

Симферополь +5...+7

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр 0...+2

Запорожье +3....+5

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков -1...+1

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Укргидрометцентр

